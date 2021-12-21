Кремль хочет вести переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности без Украины

Россия не видит необходимости участия Украины в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«В настоящее время мы ждем официальную реакцию от США и НАТО. Пока мы ее не получили», — сказал Руденко, отвечая во вторник на вопрос «Интерфакса» о том, удалось ли добиться деэскалации ситуации вокруг Украины после передачи Россией своих предложений по гарантии безопасности.
Он отметил, что российская сторона не передавала Украине свои предложения, «но естественно, Украина в курсе, как и все остальные». «На данном этапе мы не видим необходимости в их участии», — заявил Руденко, отвечая на вопрос о том, считают ли возможным в Москве подключение Украины к переговорам по предложенным Россией документам о гарантиях безопасности.
Руденко также заявил, что возможная отправка военных НАТО на территорию Украины приведет к дальнейшей эскалации ситуации «вокруг Украины» и ухудшению отношений с Западом.
«Мы их расцениваем крайне негативно. Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях в целом, включая США», — сказал дипломат во вторник.
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