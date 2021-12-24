Лавров заявил о риске масштабного конфликта в Европе из-за Украины

Стремление сделать Украину членом НАТО якобы провоцирует серьезные военные риски, «вплоть до масштабного конфликта в Европе». Об этом заявил в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodjenje глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России», — считает российский министр.
Москва считает, что необходимо снизить градус конфронтации, «вызванный тем, как американские коллеги „опекают“ своих украинских протеже», добавил Лавров. Ранее он говорил, что «военная накачка» Украины со стороны НАТО подогревает «настрой Киева на саботаж минских соглашений».
По словам Лаврова, основной темой разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря стал кризис на Донбассе и отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений. Беседа «позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей», заявил глава МИД РФ.
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