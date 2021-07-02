Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава государства рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает БЕЛТА.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал Александр Лукашенко.

Он также сообщил, что в Беларуси вскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны.

«Сегодня вскрыты созданные „спящие“ террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — отметил Александр Лукашенко.

По словам главы РБ, в этом якобы замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.