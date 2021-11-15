Литва предлагает превратить аэропорт Минска в зону, свободную от полетов

Новые ограничения, которые страны ЕС планируют ввести в отношении Беларуси, должны превратить аэропорт Минска в зону, свободную от полетов.

Такое мнение высказал в понедельник главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед плановым заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Главы МИД ЕС в понедельник на Совете ЕС примут дополнительный пакет санкций против Беларуси, которая ввозит мигрантов.

Как сообщали ранее СМИ, главы МИД стран Евросоюза утвердят критерии создания черного списка лиц и организаций, связанных с трафиком мигрантов в Беларусь, при этом наполнение этого списка ожидается позднее.