Лукашенко предложил Литве «не бесплатно» решить проблему с мигрантами

Беларусь может оказать Литве поддержку в борьбе с нелегальной миграцией, однако это будет не бесплатно. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает его пресс-служба.
«Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно», — заявил президент.
В Литве действуют преступные группировки, которые занимаются организованной перевозкой через границу нелегальных мигрантов, однако власти страны этого не замечаю, считает Лукашенко. Обвинения Беларуси в кризисе связаны с желанием скрыть истину, отметил президент.
Лукашенко отметил, что западные страны ввели санкции против Беларуси, «пошли на удушение» страны, а потому странно требовать защиты от Минска в таких условиях.
Контроль границы, в частности, пресечение нелегальной миграции, перевозки наркотиков и оружия — стоит дорого, подчеркнул глава Беларуси. «Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю», — резюмировал он.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что число прибывающих через Беларусь в Литву нелегальных мигрантов выросло в 22 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 1,6 тыс. По ее словам, Беларусь больше не сдерживает миграционный поток в Европу, а способствует ему.
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