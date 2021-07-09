Для привитых китайской вакциной CoronaVac украинцев открылись еще 10 стран

Для полностью вакцинированных украинцев китайской вакциной CoronaVac от Sinovac открылись границы еще 10 стран (кроме тех, куда можно ездить и невакцинированным), говорится на сайте электронной медицинской системы Helsi.

Украинцы, которые получили две дозы этой вакцины от коронавируса и у которых есть международное свидетельство о вакцинации, теперь смогут путешествовать в такие страны:

Испания;

Эстония;

Австрия;

Нидерланды;

Молдова;

Венгрия;

Турция;

Греция;

Болгария;

Также въезд вакцинированным CoronaVac разрешен на португальские атлантические острова Мадейра.

При въезде необходимо показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке.

Согласно информации на специальном сайте Министерства здравоохранения Украины о COVID-19, без результатов тестов и подтверждений вакцинации туристов из Украины сейчас пускают Албания, Болгария, Египет, Сербия, США и Черногория.

Однако на этом же сайте Минздрава в отдельной инфографике указано, что для въезда в Египет необходимо предоставлять результат ПЦР-теста. Кроме того, на сайте посольства США указано, что перед вылетом в страну туристы должны предоставлять авиакомпаниям отрицательные результаты теста на COVID-19.