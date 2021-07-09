Десятки человек погибли при пожаре на заводе в Бангладеш

Число погибших в результате пожара, произошедшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 43. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на отчет полиции. Ранее поступала информация о 19 погибших и десятках пропавших без вести.
Как сообщало агентство United News of Bangladesh, возгорание возникло в семиэтажном здании в четверг, причиной могли стать сварочные работы. По данным AFP, пожар еще не потушен.
Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование произошедшего.
По словам одного из сотрудников завода, часть пострадавших получили ранения при попытке спастись, выпрыгнув из окон верхних этажей. Он также добавил, что на заводе работали порядка 7-8 тыс. человек, поэтому число жертв пожара может возрасти.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016