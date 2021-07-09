Десятки человек погибли при пожаре на заводе в Бангладеш

Число погибших в результате пожара, произошедшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 43. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на отчет полиции. Ранее поступала информация о 19 погибших и десятках пропавших без вести.

Как сообщало агентство United News of Bangladesh, возгорание возникло в семиэтажном здании в четверг, причиной могли стать сварочные работы. По данным AFP, пожар еще не потушен.

Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование произошедшего.

По словам одного из сотрудников завода, часть пострадавших получили ранения при попытке спастись, выпрыгнув из окон верхних этажей. Он также добавил, что на заводе работали порядка 7-8 тыс. человек, поэтому число жертв пожара может возрасти.