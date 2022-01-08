В центре Харькова горело студенческое общежитие

В Харькове произошел пожар в студенческом общежитии Харьковского национального университета им. Каразина на ул. Алчевских, 46.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило 7 января, в 21:11.
«По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3 этаже пятиэтажного общежития горят домашние вещи. Площадь пожара составила около 4 кв. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития», — говорится в сообщении.
Всего личным составом подразделений ГСЧС было эвакуировано 106 человек.
В 21:31 пожар был локализован, а уже в 22:37 полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016