В центре Харькова горело студенческое общежитие

В Харькове произошел пожар в студенческом общежитии Харьковского национального университета им. Каразина на ул. Алчевских, 46.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило 7 января, в 21:11.

«По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3 этаже пятиэтажного общежития горят домашние вещи. Площадь пожара составила около 4 кв. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития», — говорится в сообщении.

Всего личным составом подразделений ГСЧС было эвакуировано 106 человек.

В 21:31 пожар был локализован, а уже в 22:37 полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.