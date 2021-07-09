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Литва начала строительство ограждения на границе с Беларусью

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Литва начала строительство ограждения на границе с Беларусью

Строительство ограждения на границе Литвы с Беларусью как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны начинается в Литве. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД страны Гедрюс Мишутис.

«Военные уже сегодня должны приступить к установке ограждения», — заявил он. По словам Мишутиса, пограничники непосредственно в этих работах не заняты. «Они лишь указывают наиболее небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь», — отметил предмставитель ведомства.

Первый этап работ по возведению физического барьера на пути нелелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются данные пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Беларусью, но пока они не реализованы. Около 40% этой границы физическим барьером не оснащены.

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С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в страну с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Беларусь, Литва
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