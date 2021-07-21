Немецкие СМИ назвали опасной для Байдена сделку с ФРГ по «Северному потоку – 2»

Сделка между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку — 2» может представлять опасность для президента США Джо Байдена, которого в Конгрессе теперь могут обвинить в уступчивости по отношению к России. Об этом пишет в среду издание Der Spiegel.
«Соглашение может вернуться бумерангом американскому президенту. Оно, очевидно, вызовет жесткую критику республиканцев в Конгрессе», — говорится в статье. Der Spiegel отметил, что сенатор-республиканец Тед Круз уже заявил о намерении блокировать назначение выдвигаемых администрацией кандидатов на важные посты из-за несогласия с политикой Байдена в отношении России.
«Многие демократы в Конгрессе также критически относятся к трубопроводу, что осложняет для Байдена ситуацию. Теперь Байдену придется слышать обвинения, которые демократы всегда выдвигали против Трампа, а именно, что он слишком уступчив в отношении России», — отмечается в материале.
Байден до последнего колебался касательно того, как поступить с «Северным потоком — 2» и в итоге решил пойти навстречу Берлину, не желая терять важного союзника, отметил Der Spiegel, назвав важным внешнеполитическим успехом Ангелы Меркель достижение договоренностей с США по проекту.
Напомним, во вторник в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренностей по «Северному потоку — 2» и могут объявить о достижении сделки уже в среду, 21 июля. По сведениям издания The Wall Street Journal, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода, а Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.
В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что договоренности предполагают возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.
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