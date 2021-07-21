До конца лета в Украину должны поставить 13 млн доз вакцин

Украина имеет договоренности на поставку до конца лета 13 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцин. Т.е. мы имеем необходимое количество для всех желающих», — сказал он на заседании правительства в среду.

Премьер отметил, что в Украине сейчас «доступны четыре вида вакцин, каждая из которых эффективно предупреждает тяжелое течение болезни и спасает жизни».