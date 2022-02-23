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Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

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Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании, сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сказано в заявлении президента США.

Ранее один из источников CNN назвал введение санкций против Nord Stream 2 AG «похоронным звоном» по проекту.

Накануне Германия решила приостановить сертификацию «Северного потока-2». Канцлер Олаф Шольц заявил, что проект пока невозможно сертифицировать из-за последних действий России в отношении ДНР и ЛНР и ситуацию, в том числе касающуюся газопровода, необходимо пересмотреть.

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Президент Джо Байден раньше сопротивлялся вводу санкций против Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, в том числе чтобы не испортить отношения с Германией.

Однако после того, как Берлин решился остановить сертификацию газопровода, Вашингтон чувствует себя более свободно в отношении ограничений против проекта. По сути, администрация США хотела, чтобы Германия самостоятельно приняла такое решение, прежде чем вводить более жесткие санкции, пояснил собеседник телеканала.

Северный поток-2, Джо Байден
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