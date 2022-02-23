Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании, сообщается на сайте Белого дома.
«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сказано в заявлении президента США.
Ранее один из источников CNN назвал введение санкций против Nord Stream 2 AG «похоронным звоном» по проекту.
Накануне Германия решила приостановить сертификацию «Северного потока-2». Канцлер Олаф Шольц заявил, что проект пока невозможно сертифицировать из-за последних действий России в отношении ДНР и ЛНР и ситуацию, в том числе касающуюся газопровода, необходимо пересмотреть.
Президент Джо Байден раньше сопротивлялся вводу санкций против Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, в том числе чтобы не испортить отношения с Германией.
Однако после того, как Берлин решился остановить сертификацию газопровода, Вашингтон чувствует себя более свободно в отношении ограничений против проекта. По сути, администрация США хотела, чтобы Германия самостоятельно приняла такое решение, прежде чем вводить более жесткие санкции, пояснил собеседник телеканала.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016