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У Байдена начались проблемы с кадрами из-за «Северного потока-2»

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У Байдена начались проблемы с кадрами из-за «Северного потока-2»

Сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатур на посты в Госдепартаменте США в том числе 59 послов, пытаясь добиться от американской администрации более жестких действий в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает The New York Times.

Круз не может в одиночку заблокировать предложенные президентом Джо Байденом назначения в Госдеп, но из-за отсутствия «единодушного согласия» в сенате этот процесс значительно замедлился. Чиновники в администрации США называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом, пишет NYT.

Республиканец злоупотребляет своим положением и ставит под угрозу национальную безопасность, убеждены демократы. Председатель сенатского комитета по международным делам демократ Роберт Менендес назвал ситуацию беспрецедентной. По его словам, речь идет о «полной задержке утверждений всех кандидатур, независимо от того, имеют ли они какое-то отношение к рассматриваемому политическому вопросу».

Как пишет NYT, из-за действий Круза назначения послов США в такие страны как Китай, Египет и Германия, а также утверждения ключевых кандидатур в Госдепе и Агентстве США по международному развитию могут растянуться на месяцы.

Круз — сторонник жестких мер в отношении «Северного потока-2», он заявлял, что Байден прилагает недостаточно усилий, чтобы заблокировать строительство российского газопровода. Республиканец критиковал решение Вашингтона не вводить ограничения в отношении компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG. Сделку между Германией и США по газопроводу, позволяющую России завершить проект, он назвал катастрофой и заявил, что Байден «полностью сдался» президенту России Владимиру Путину.

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В марте Круз попытался помешать утверждению главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса и первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, чтобы добиться новых санкций против «Северного потока-2», но в итоге сенат утвердил их кандидатуры. В июле NBC писала, что из-за республиканца сенаторы не могли утвердить 13 кандидатов на ключевые должности в Госдепартаменте. Круз обещал, что будет препятствовать назначениям, «пока полный пакет санкций, как было указано конгрессом, не будет введен против судов и компаний, играющих жизненно важную роль в завершении строительства газопровода».

Северный поток-2, Джо Байден
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