Вакцину Moderna будут колоть всем желающим, но по записи

В Киеве стала доступна онлайн-запись на прививку от коронавируса препаратом Moderna в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре. Запись на прививку доступна в системе Helsi.
Онлайн-запись на прививку доступна с 22 по 25 июля.
«Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие от 18 лет. Только по предварительной записи», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что прививки вакциной Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет. При этом в центре вакцинации вакцина CoronaVac доступна для всех.
Кроме того, с 23 июля на вакцинацию можно записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.
«Данные о записи — дата, время и номер бригады — будут доступны в приложении Helsi», — говорится в сообщении.
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