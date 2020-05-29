Продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в изнасиловании

Четыре новых иска по делу о сексуальном насилии, в совершении которого обвиняется американский продюсер Харви Вайнштейн, поданы в суд Нью-Йорка. Одна из предполагаемых жертв на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает в пятницу журнал The Hollywood Reporter.
По его данным, четыре истицы в возрасте 35, 38, 43 и 70 лет заявили о том, что подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны Вайнштейна в период с 1984 по 2013 год. Их имена не уточняются. Три женщины также заявили, что после совершения преступления, продюсер угрожал, что разрушит их карьеру, если о случившемся станет известно.
10 апреля The Hollywood Reporter информировал, что прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) предъявила Вайнштейну, который отбывает тюремное заключение в штате Нью-Йорк, новые обвинения в совершении сексуального насилия. Обвинения касались изнасилования женщины, якобы совершенного Вайнштейном в 2010 году в одном из отелей Беверли-Хиллз. При этом власти продолжают расследование и могут предъявить продюсеру дополнительные обвинения.
Вайнштейн 11 марта был приговорен в суде в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Жюри присяжных в конце февраля признало его виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин. При этом Вайнштейн был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.
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