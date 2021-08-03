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Прокуратура подтвердила, что губернатор штата Нью-Йорка домогался своих подчиненных

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Прокуратура подтвердила, что губернатор штата Нью-Йорка домогался своих подчиненных

Следствие установило, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных. Об этом заявила во вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, выступая на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

По ее словам, следователи в рамках расследования в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми ранее в адрес губернатора, получили показания от 179 человек. «Содержание этих бесед, а также ряд свидетельств дают ясную картину: губернатор Куомо подвергал сексуальным домогательствам действующих и бывших сотрудниц администрации в нарушение как федеральных законов, так и законов штата», — отметила Джеймс. Кроме того, по ее словам, было установлено, что домогательствам со стороны Куомо подверглись несколько женщин, не имеющих отношения к администрации штата.

«Результаты этого расследования выявили нарушения, которые противоречат структуре и репутации администрации нашего штата, а также проливают свет на несправедливость на самом высоком уровне правительства», — отметила генпрокурор Нью-Йорка. На данный момент прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений. По словам Джеймс, она не исключает, что по результатам расследования судебные иски против губернатора поступят от женщин, выступивших ранее с обвинениями в его адрес.

В начале этого года несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Президент США Джо Байден заявил, что Куомо, возможно, предъявят официальные обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору в таком случае нужно будет оставить свой пост.

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В марте сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить должность в свете скандала. Мэр города Нью-Йорк, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту. Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.

домогательство, Эндрю Куомо
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