За бывшего судью Чауса внесли залог

За экс-судью Николая Чауса внесен залог в полном объеме — 717 тыс. 900 грн, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).
«За Чауса внесен залог в полном объеме», — сказали в ВАКС.
Как сообщалось, 1 февраля 2022 года ВАКС суд принял решение об изменении меры пресечения для бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса,
Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом. Причина изменения меры пресечения заключается в том, что общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше 6 месяцев.
Досудебное расследование по делу Чауса завершено, материалы рассматриваются судом.
После снесения залога Чаус остается под личными обязательствами, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет.
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