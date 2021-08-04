В Бангладеш молния убила 16 гостей на свадьбе

По меньшей мере 16 гостей свадьбы погибли в Бангладеш в результате удара молнии, сообщает местное издание Daily Bangladesh со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в среду днем в подокруге Шибгандж на севере страны, когда гости плыли на лодке по реке Падма.

По данным полиции, еще по меньшей мере шесть человек пострадали. Они были госпитализированы в местные больницы. Власти не исключают, что число погибших может вырасти.