Moderna обнародовала данные об эффективности своей вакцины спустя полгода после прививки

Компания Moderna Inc. сообщила об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 93% даже спустя полгода после вакцинации, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление расположенной в Массачусетсе биотехнологической компании.
«Мы рады сообщить, что наша вакцина против COVID-19 показывает продолжительную эффективность в 93% через шесть месяцев после вакцинации», — заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.
Клинические испытания препарата ранее показывали, что препарат сразу после завершения вакцинации дает эффективность в 94%.
СМИ отмечают, что компании Pfizer и BioNTech, совместно разработавшие вакцину против COVID-19 по схожей с разработчиками Moderna технологии, в июле сообщили, что эффективность действия их вакцины спустя полгода снизилась с 96% до 84%.
Кроме того, Бансель отметил, что Moderna разрабатывает бустерные дозы препарата, и они потребуются до зимнего сезона. По его словам, в ситуации быстрого распространения штамма «дельта» люди устали носить маски, а с наступлением осени и зимы все больше людей будут перемещаться в помещения, что может привести к росту числа заражений среди вакцинированных.
«Учитывая наложение этих факторов, мы полагаем, что третья, бустерная, доза, вероятно, будет необходима в преддверии зимнего сезона», — заявил он.
Также компания сообщила, что завершила первичное исследование вакцины COVID-19 следующего поколения, ее будет легче хранить и транспортировать, чем ныне применяемый препарат. Вместе с тем, в компании ведется разработка препарата, который предложит защиту сразу от гриппа, COVID-19 и других вирусов.
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