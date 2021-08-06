Войти
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
реформы
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
позиция
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

официально
RSS

Moderna обнародовала данные об эффективности своей вакцины спустя полгода после прививки

182
Moderna обнародовала данные об эффективности своей вакцины спустя полгода после прививки

Компания Moderna Inc. сообщила об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 93% даже спустя полгода после вакцинации, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление расположенной в Массачусетсе биотехнологической компании.

«Мы рады сообщить, что наша вакцина против COVID-19 показывает продолжительную эффективность в 93% через шесть месяцев после вакцинации», — заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.

Клинические испытания препарата ранее показывали, что препарат сразу после завершения вакцинации дает эффективность в 94%.

СМИ отмечают, что компании Pfizer и BioNTech, совместно разработавшие вакцину против COVID-19 по схожей с разработчиками Moderna технологии, в июле сообщили, что эффективность действия их вакцины спустя полгода снизилась с 96% до 84%.

Кроме того, Бансель отметил, что Moderna разрабатывает бустерные дозы препарата, и они потребуются до зимнего сезона. По его словам, в ситуации быстрого распространения штамма «дельта» люди устали носить маски, а с наступлением осени и зимы все больше людей будут перемещаться в помещения, что может привести к росту числа заражений среди вакцинированных.

«Учитывая наложение этих факторов, мы полагаем, что третья, бустерная, доза, вероятно, будет необходима в преддверии зимнего сезона», — заявил он.

Читайте также: Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили во время протеста из-за прививок

Также компания сообщила, что завершила первичное исследование вакцины COVID-19 следующего поколения, ее будет легче хранить и транспортировать, чем ныне применяемый препарат. Вместе с тем, в компании ведется разработка препарата, который предложит защиту сразу от гриппа, COVID-19 и других вирусов.

вакцина, Moderna
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 6 августа 2021
Четверг, 5 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016