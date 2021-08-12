В Украине уже сделали более 7 млн прививок от COVID-19

С начала кампании вакцинации от коронавируса в Украине сделано более 7 млн прививок. В течение суток, 11 августа, вакцинировали 162 049 чел., при этом первую прививку получили 103 345 украинцев, еще 58 704 полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщило Министерство здравоохранения в «Телеграмм-канале» в четверг утром.

«В течение суток работали: 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов прививки, 327 центров вакцинации... Всего сделано 7 008 448 прививок », - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала прививочной кампании привито 4 427 898 человек, из них получили одну дозу — 4 427 896 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 580 552 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).