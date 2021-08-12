Единовременный налог на сверхдоходы миллиардеров мог бы профинансировать вакцинацию всего мира

Единовременный 99-процентный налог на прирост доходов миллиардеров во время пандемии мог бы обеспечить вакцинацию всего мира и дотацию $20 тыс. всем безработным. Об этом говорится в исследовании Oxfam, Альянса по борьбе с неравенством, Института политических исследований и организации Patriotic Millionaires.
«Единовременный 99-процентный сбор с прироста доходов миллиардеров во время пандемии может позволить всем жителям планеты пройти вакцинацию против COVID-19 и предоставить денежный грант $20 тыс. всем безработным»,— говорится в сообщении Oxfam.
В исследовании утверждается, что налог мог бы принести $5,4 трлн. При этом 2,7 тыс. миллиардеров в мире все равно останутся богаче на $55 млрд долларов, чем до пандемии.
Авторы исследования призвали правительства облагать налогом сверхбогатых, которые «извлекли выгоду» из пандемии. Они отмечают, что с начала пандемии состояние миллиардеров выросло на 69% — до $13,5 трлн. По подсчетам авторов исследования, за последние 17 месяцев богатство миллиардеров выросло больше, чем за последние 15 лет.
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