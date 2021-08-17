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«Талибан» заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем

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«Талибан» заявил о хороших отношениях с Россией и Китаем

Радикальное движение «Талибан» уверяет, что у него хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин.

«Нет-нет, мы не получаем от них (России, Китая и Пакистана, — Ред.) финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения, — сказал Шахин... Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения СМИ о том, что „Талибан“ является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность».

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Отметим, сегодня посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встречался с талибами. Он сообщил, что его встреча с представителями движения прошла позитивно и конструктивно. Талибы якобы гарантировали ему безопасность российского посольства.

Вчера Жирнов заявлял, что ситуация в афганской столице Кабуле после захвата радикальным движением «Талибан» наладилась и стала даже лучше, чем при прошлой власти. По его словам, российское посольство теперь находится под охраной талибов, которых посол назвал «позитивными» и «адекватными» людьми.

Россия, Талибан
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