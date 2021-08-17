В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

В среду, 18 августа, в Украине, кроме востока и юга, ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом в Фейсбуке сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«18 августа в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве областей Украины во вторник еще сохранится жаркая погода - днем до 28-33°, а уже в среду и четверг ожидаются грозы и понижение дневной температуры до 21-26°.