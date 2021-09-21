Талибы встретились с представителями России, КНР и Пакистана

В Кабуле глава временного правительства Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд встретился со спецпредставителями России, Китая и Пакистана. Об этом сообщает телеканал 1TV.

О встрече сообщил также сообщил в Twitter представитель организации «Талибан» Ахмадулла Муттаки.

К сообщению прилагаются фотографии с переговоров, на которых, в частности, присутствуют спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, посол Пакистана в Кабуле Мансур Ахмад Хан, а также глава дипмиссии КНР в Афганистане Ван Юй.

Талибы объявили состав временного правительства Афганистана в начале сентября. Возглавил кабинет министров мулла Мохаммад Хасан Ахунд — один из основателей движения. Его заместителем стал мулла Абдул Гани Барадар, ранее руководивший политическим крылом «Талибана». Сираджуддин Хаккани — сын основателя террористической организации «Сети Хаккани» — назначен главой МВД. Хаккани — один из самых разыскиваемых ФБР террористов, США готовы заплатить $5 млн за информацию о его местонахождении. В правительство также вошли сын основателя «Талибана» Мухаммеда Омара Якуб, Амир Хан Моттаки и бывший узник Гуантанамо Абдул Хак Васик — они возглавили Минобороны, МИД и Министерство разведки.

Талибы пришли к власти в Афганистане в середине августа. Они перешли в наступление после того, как США и их союзники начали выводить свои войска из страны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ, когда «Талибан» занял Кабул.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, комментируя смену власти в стране, говорил, что российская сторона налаживала контакты с талибами последние семь-восемь лет.