Россия и Турция пообещали Талибану гуманитарную помощь

Власти России и Турции проинформировали захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» о планах осуществить в ближайшие дни рейсы с гуманитарной помощью в аэропорт Кабула. Об этом заявил в понедельник назначенный талибами глава администрации столичной воздушной гавани Абдул Хади Хамдани.
«В последнее время в аэропорту приземлялись самолеты из Катара, с Бахрейна, из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Пакистана. Россия и Турция также заверили нас в том, что в ближайшие дни отправят в Кабул свои самолеты с гуманитарной помощью для афганского народа», — отметил представитель радикалов в видеообращении, опубликованном на странице Управления гражданской авиации Афганистана в Facebook.
Напомним, что сегодня в аэропорт Кабула прибыл первый после захвата его талибами международный коммерческий рейс. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines, прибыло из Исламабада.
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