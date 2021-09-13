Россия и Турция пообещали Талибану гуманитарную помощь

Власти России и Турции проинформировали захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» о планах осуществить в ближайшие дни рейсы с гуманитарной помощью в аэропорт Кабула. Об этом заявил в понедельник назначенный талибами глава администрации столичной воздушной гавани Абдул Хади Хамдани.

«В последнее время в аэропорту приземлялись самолеты из Катара, с Бахрейна, из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана и Пакистана. Россия и Турция также заверили нас в том, что в ближайшие дни отправят в Кабул свои самолеты с гуманитарной помощью для афганского народа», — отметил представитель радикалов в видеообращении, опубликованном на странице Управления гражданской авиации Афганистана в Facebook.

Напомним, что сегодня в аэропорт Кабула прибыл первый после захвата его талибами международный коммерческий рейс. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines, прибыло из Исламабада.