В Минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от COVID-19

Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине — это люди старше 60 лет, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.
Согласно сообщению, по состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерли 53,255 тыс. человек, из них 43,566 тыс. в возрасте 60+.
"Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск. Так, доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15,533 тыс. человек), а людей в возрасте от 70 лет — 52% (28,033 тыс.)",- отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 890 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 433 человека, 27 летальных случаев.
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