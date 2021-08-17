США заморозили резервы правительства Афганистана в своих банках

Администрация США 15 августа заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители радикального движения «Талибан». Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о суммах в миллиарды долларов. Решение, согласно этой информации, было принято министром финансов США Джанет Йеллен, в обсуждении этого шага также принимал участие Госдепартамент.

«Активы центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам», — приводит издание слова представителя американской администрации.