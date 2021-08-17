Талибы пообещали ввести в школах Афганистана отдельные классы для мальчиков и девочек

Радикальное движение «Талибан» обещает ввести в Афганистане раздельное обучение. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей движения.
По их словам, будут созданы отдельные классы для мальчиков и девочек. О каких-либо запретах относительно участия девочек в образовательных процессах сказано не было.
Кроме того, талибы пригласили женщин участвовать в работе будущего правительства, а ранее движение отметило, что будет уважать права женщин, позволять им учиться и работать.
Во время контроля Афганистана талибами в 1996-2001 годах девочки в сфере образования подвергались значительной дискриминации, а большинство попросту не посещало школу. После свержения талибов практика раздельного обучения продолжилась, однако правительство и международные доноры республики обещали распространить школьное образование на всех девочек. По данным Human Rights Watch, в 2017 году в стране училось на миллионы девочек больше, чем при талибах, но все же школ для девочек насчитывалось меньше, чем для мальчиков. Перевес также присутствует и в уровне грамотности — среди девушек он составляет 37%, в то время как среди юношей — 66%.
Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
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