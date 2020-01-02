Кулеба возглавил межправительственные комиссии с Китаем и Индией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба возглавил украинско-китайскую и украинско-индийскую межправительственные комиссии.
«Я возглавил межправительственные комиссии с Китаем и Индией», — сообщил Кулеба в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина.
«Торговый партнер Украины номер один как объединение стран — это Европейский Союз, а торговый партнер Украины номер один как отдельное государство — это Китай. У нас есть зона свободной торговли с Евросоюзом, нет зоны свободной торговли с Китаем, но, несмотря на это Китай, выбился на первое место. То есть, для нас чрезвычайно важно видеть общую картинку, а также инструменты и возможности, которые возникают для Украины в отношениях с двумя торговыми гигантами. Именно поэтому этой комиссией занимаюсь я», — сказал он.
По мнению вице-премьера, если смотреть на этот вопрос в изоляции, исключительно как на украинско-китайские отношения, это означает недоиспользовать потенциал или подставляться под риски.
«Потому, что человек, который не понимает, что у нас происходит на западном векторе, может совершить ошибку в принятии решений по восточному вектору, и наоборот. Сбалансировать этих двух гигантов, сделать экономическое сотрудничество с ними максимально выгодной для Украины — это моя задача», — констатировал он.
Комментируя ближайшие задачи, которые он хочет решить с Китаем, Кулеба отметил, что Украине необходимо построить хорошие отношения с этим государством и напомнил, что доверие было подорвано в инвестиционных проектах.
Кроме того, по его мнению, Украине необходим выход на масштабные глобальные инвестиционные проекты, прежде всего, в сфере инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, где можно привлечь китайские средства.
Что касается Индии, то Кулеба считает, что это страна самого нереализованного потенциала для торговли с Украиной.
«У нас там лежат под ногами огромные возможности, которыми мы не пользуемся. Нельзя больше недооценивать Индию — это мой ключевой сигнал», — сказал вице-премьер.
«Я хочу, чтобы с Индией у нас произошла диверсификация торговли, потому что сейчас у нас там, в основном, экспорт подсолнечного масла. Я хочу сохранить профицит в торговле с Индией, который есть сейчас, но расширить номенклатуру товаров, которыми мы торгуем, и хочу видеть больше индийских инвестиций в Украину», — добавил Кулеба.
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