Украина готова отправить своих военных в Ирак

Украина уведомила НАТО о готовности стать операционным партнером Альянса в Ираке, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
«Я проинформировал заместителя Генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма », - сказал Кулеба в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзою в штаб-квартире НАТО во вторник, передает Интрефакс-Украина.
В свою очередь заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.
Кроме того, стороны согласовали общие шаги по внедрению нового подхода НАТО «Один партнер — одна программа», обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение.
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