«Укрзализныця» планирует закупить 10-20 новых электричек для работы в пригородном направлении вокруг Киева

АО «Укрзализныця» планирует начать обновление пассажирского пригородного сообщения с закупки 10-20 новых электричек для работы вокруг Киева, об этом в интервью Mintrans рассказал и.о. члена правления «Укрзализныци», директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский.
«На стартовом этапе мы говорим о 10-20 поездах, которые будут обслуживать пригородное направление вокруг столицы. Дальше — больше. Возможно, не везде это будет единый формат, поскольку есть разные потребности пригорода по всей стране и разные инфраструктурные особенности», — заявил он.
Перцовский также сообщил, что сейчас компания тестирует электрички производства швейцарской компании Stadler, готовится к большому международному тендеру на электропоезда, детализирует техническое задание.
«Stadler — это тот игрок, который уже заявил о готовности локализоваться в Украине. У компании уже есть успешный опыт в Восточноевропейских странах. В Украине есть большая база производителей вагонной мебели, кабинного оборудования, стекол, различного электронного оборудования, за счет этого у нас может быть локализация даже выше, чем Stadler достиг в той же Беларуси», — отметил директор филиала УЗ «Пассажирская компания».
Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры, АО «Укрзализныця» и Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV подписали Меморандум о взаимопонимании, который определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта в Украине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016