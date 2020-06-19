«Укрзализныця» возобновила курсирование еще 50 пригородных поездов

АО «Укрзализныця» (УЗ), продолжая постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, назначило рейсы еще 50 электричек.
Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, в частности, с 23 июня начинается курсирование еще 27 пригородных поездов регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», с 24 июня — 23 поезда «Южной железной дороги».
В настоящее время по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных их количество 24 июня составит 583.
Компания призывает пассажиров в поездах соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, в случае симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.
Отмечается, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.
С расписанием дополнительных электропоездов можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов «Укрзализныци».
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