«Укрзализныця» хочет передать электрички на баланс местных властей

АО «Укрзализныця» считает необходимой господдержку финансирования ремонта и обновления пригородных электропоездов или передачу этого подвижного состава на баланс местных органов власти как заказчиков услуги пригородных перевозок.
Согласно сообщению на веб-сайте компании, в 2018 году «Укрзализныця» увеличила объем капитальных ремонтов с продлением срока службы пригородных электропоездов, модернизировав 15 составов (72 секции), тогда как в 2017 году было обновлено 66 секций.
«Темпы обновления пригородных поездов беспрецедентные за последние 10 лет, но недостаточны для полного обеспечения потребности пассажиров в качественном подвижном составе. Сейчас отрасль нуждается в ежегодной замене 20 составов электропоездов и 15 составов дизель-поездов», — цитируется в сообщении и.о. главы компании Евгений Кравцов.
По его словам, модернизация одного электропоезда обходится более чем в 40 млн грн, а приобретение нового — в 10 раз больше.
Кравцов считает, что в этом вопросе нужна государственная поддержка — выделение бюджетных средств на приобретение пригородного подвижного состава или передача его на баланс местных органов власти, поскольку они являются заказчиками услуги.
«Укрзализныця» уже начала консультации с местными администрациями и международными финансовыми организациями по вопросу обновления пригородного подвижного состава.
В пригородном сообщении «Укрзализныця» ежегодно перевозит более 100 млн пассажиров.
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