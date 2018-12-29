«Укрзализныця» хочет передать электрички на баланс местных властей

АО «Укрзализныця» считает необходимой господдержку финансирования ремонта и обновления пригородных электропоездов или передачу этого подвижного состава на баланс местных органов власти как заказчиков услуги пригородных перевозок.

Согласно сообщению на веб-сайте компании, в 2018 году «Укрзализныця» увеличила объем капитальных ремонтов с продлением срока службы пригородных электропоездов, модернизировав 15 составов (72 секции), тогда как в 2017 году было обновлено 66 секций.

«Темпы обновления пригородных поездов беспрецедентные за последние 10 лет, но недостаточны для полного обеспечения потребности пассажиров в качественном подвижном составе. Сейчас отрасль нуждается в ежегодной замене 20 составов электропоездов и 15 составов дизель-поездов», — цитируется в сообщении и.о. главы компании Евгений Кравцов.

По его словам, модернизация одного электропоезда обходится более чем в 40 млн грн, а приобретение нового — в 10 раз больше.

Кравцов считает, что в этом вопросе нужна государственная поддержка — выделение бюджетных средств на приобретение пригородного подвижного состава или передача его на баланс местных органов власти, поскольку они являются заказчиками услуги.

«Укрзализныця» уже начала консультации с местными администрациями и международными финансовыми организациями по вопросу обновления пригородного подвижного состава.

В пригородном сообщении «Укрзализныця» ежегодно перевозит более 100 млн пассажиров.