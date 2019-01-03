В «Укрзализныце» жалуются, что им не дают отменять убыточные электрички

Местные органы власти не поддержали инициативу «Укрзализныци» заменить пригородные поезда с низкой пассажирозаполняемостью на автобусы. Об этом сообщил директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрей Рязанцев изданию Delo.ua.
«Я нашел пригородный поезд, который принес выручки в 6 тыс грн на протяжении 2017 года. За год поезд перевез 342 пассажира. При этом расходы на этот поезд составляют 12,5 млн грн. Мы хотели как пилотный проект запустить на этом маршруте автобус, а поезд убрать... Этого не удалось сделать, потому как местные власти не дали добро на эту инициативу», — рассказал Рязанцев.
Ранее в «Укрзализныце» планировали приостановить курсирование ряда пригородных поездов, пассажирозаполняемость которых составляет до 20%. Вместо этого в УЗ на такие маршруты готовы были запустить автобусы.
Однако в УЗ отмечали, что такая инициатива может потерпеть неудачу, так как перед выборами местные власти не готовы согласовать нововведение.
«Укрзализныця» неоднократно заявляла об убыточности пассажирского сектора. По данным ж/д ведомства, в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки пока ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз.
В УЗ отмечают, что сейчас на покрытие убытков от пассажирских перевозок направляются доходы от грузовых перевозок.
В последнее время в «Укрзализныце» пытаются частично решить вопрос убыточности. Например, в 2017 году в качестве эксперимента «Укрзализныця» запустила новый формат пригородных перевозок — челночные электрички по маршруту Святошино—Клавдиево—Святошин.
В конечном итоге эксперимент должен был закончиться заключением с местными властями договора на перевозки и компенсации затрат на перевозку пассажиров льготных категорий. Но пока инициатива не увенчалась успехом.
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