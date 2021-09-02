В Кремле дали определение дружбе Украины и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал дружественные отношения Украины и США как «дружбу не для себя, а против России». Такое мнение он выразил в разговоре с журналистами, говоря об американо-украинских переговорах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

Россия была на повестке дня во время переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, отметил Песков.

«К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — сказал он, добавив, что это вызывает лишь сожаление.