В Кремле резко против размещения американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом

Размещение американских противоракетных комплексов THAAD под украинским городом Харьков дополнительно дестабилизировало бы обстановку, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — сказал Песков.

Ранее источник ТАСС в дипломатических кругах сообщил, что Киев якобы попросил Вашингтон поставить Украине несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD и разместить их в районе Харькова.

Подтверждений этой информации предоставлено не было.

Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, если ее разместить в Харькове, будет способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории. Это может позволить Украине и союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км.