В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной

Американский Совет по международным отношениям и Центр превентивных действий спрогнозировали вероятность прямого военного столкновения России и Украины в 2021 году.

Эксперты разделили тридцать вероятных конфликтов по всей планете на три группы в соответствии с уровнем угрозы для США и их союзников.

Первая — красная группа противостояния, где возможность конфликта высокая, либо опасность для Вашингтона значительная. Вторая группа — оранжевая, с умеренными рисками скатывания в войну. Третья — желтая, где угроза для США минимальна.

Вероятность прямого вооруженного столкновения России и Украины в докладе оценили как умеренную. Однако в этом году могут усилиться боевые действия в Донбассе, считают эксперты. Это обострит напряженность в отношениях между Москвой и Киевом.

Уровень угрозы для США в этой потенциальной горячей точке — умеренный. Военный конфликт России и Украины косвенно угрожает США, и затрагивает страну, имеющую стратегическое значение для Вашингтона, но не входящую с ним в общий военный альянс.

Наиболее угрожающим для Соединенных Штатов специалисты назвали дальнейшее развитие ядерного оружия и баллистических ракет в КНДР, которое приведет к напряженности на Корейском полуострове.

Результаты анализа отражают мнение большого количества американских специалистов в области международных отношений и безопасности. В опрос включены, в первую очередь, те конфликты, которые могут привести к применению Соединенными Штатами своего военного потенциала за пределами территории страны.