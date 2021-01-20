В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной

Американский Совет по международным отношениям и Центр превентивных действий спрогнозировали вероятность прямого военного столкновения России и Украины в 2021 году.
Эксперты разделили тридцать вероятных конфликтов по всей планете на три группы в соответствии с уровнем угрозы для США и их союзников.
Первая — красная группа противостояния, где возможность конфликта высокая, либо опасность для Вашингтона значительная. Вторая группа — оранжевая, с умеренными рисками скатывания в войну. Третья — желтая, где угроза для США минимальна.
Вероятность прямого вооруженного столкновения России и Украины в докладе оценили как умеренную. Однако в этом году могут усилиться боевые действия в Донбассе, считают эксперты. Это обострит напряженность в отношениях между Москвой и Киевом.
Уровень угрозы для США в этой потенциальной горячей точке — умеренный. Военный конфликт России и Украины косвенно угрожает США, и затрагивает страну, имеющую стратегическое значение для Вашингтона, но не входящую с ним в общий военный альянс.
Наиболее угрожающим для Соединенных Штатов специалисты назвали дальнейшее развитие ядерного оружия и баллистических ракет в КНДР, которое приведет к напряженности на Корейском полуострове.
Результаты анализа отражают мнение большого количества американских специалистов в области международных отношений и безопасности. В опрос включены, в первую очередь, те конфликты, которые могут привести к применению Соединенными Штатами своего военного потенциала за пределами территории страны.
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