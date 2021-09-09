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В Кремле считают, что отношения США и Украины «излучают ненависть» к России

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В Кремле считают, что отношения США и Украины «излучают ненависть» к России

Отношения США и Украины в значительной степени «излучают ненависть» к России, что заставляет РФ внимательно анализировать итоги контактов этих двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире местного телевидения.

«Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть к нашей стране. И, конечно, заставляет и заставляла нас самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах», — сказал он.

РФ сожалеет, что США расширяют поставки оружия Украине, это якоыб подзуживает «горячие головы» в Киеве, добавил Песков.

«Сейчас... процесс поставок американских вооружений в Украину стал обыденным делом. И мы видим, что существует тенденция к расширению этого процесса, к нашему сожалению. Мы не думаем, что эти поставки способны стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на юго-востоке, наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия, знаете, будет подзуживать те самые горячие головы, и не дай бог, наведет их на мысль, что они могут решить проблему юго-востока силовыми методами», — сказал пресс-секретарь Путина.

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Напомним, ранее Песков назвал «непосредственной угрозой» стремление Украины в НАТО.

США, Дмитрий Песков, отношения с Россией
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