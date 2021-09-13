В Кремле назвали невозможной встречу Путина и Зеленского на условиях Украины

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если Киев планирует поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи», — сказал Песков, комментируя информацию, что Украина планирует обсудить вопрос принадлежности Крыма на возможных переговорах.

Песков добавил, что Путин не собирается обсуждать с украинским коллегой и вопросы войны и мира на Донбассе, Москва якобы не является стороной этого конфликта.

«Нет, абсолютно, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о готовности Путина вести диалог с Зеленским по этой теме. — Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях». Песков подчеркнул, что тему конфликта на востоке Украины можно обсуждать с Киевом «только с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мер».

Представитель Кремля указал, что встреча лидеров двух стран возможна, если на ней будут обсуждаться реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов провести встречу с Путиным в любое время, чтобы обсудить на ней вопрос неподконтрольных территорий, в том числе вопрос Крыма.

Еще в апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на Донбассе. Президент России 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями так называемых Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. Песков позже подтвердил, что контакты между двумя странами на предмет организации двусторонней встречи ведутся, однако, по его словам, «процесс идет непросто».