Путин готов к переговорам после формирования в Украине нового правительства

Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — сказал Путин.

«Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь», — сказал он. «Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — продолжил президент.

«В третьих, я не знаю, как реагируют на это приглашение другие участники предложенного формата», — добавил Путин.

Президент напомнил, что премьер Великобритании Тереза Мэй вскоре прекращает работу на этом посту. «Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Не понятно,» — сказал Путин. «Американская администрация как реагирует? Мы не знаем», — продолжил он. «Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке», — заключил глава российского государства.

«Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это предложение тоже может быть интересным», — заявил Путин.

Напомним, что 8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, «нужно обсудить, чей Крым и кого там нет на Донбассе». Как выразился Зеленский, «компанию для разговора» он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.