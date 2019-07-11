Путин поговорил с Зеленским

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

В Кремле рассказали, что главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон.

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», — отметил Песков.

Помимо этого стороны условились продолжать контакты в нормандском формате.

Это первый контакт лидеров России и Украины после избрания Зеленского на пост президента, отмечает Интерфакс.