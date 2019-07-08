Лукашенко поддерживает проведение встречи Зеленского и Путина в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского об организации в Минске международной встречи с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера, распространенном в понедельник.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна, и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору в Минске.

В Кремле уже ответили, что изучат данное предложение.