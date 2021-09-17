Украина передала Грузии чиновника времен правления Саакашвили

Украина экстрадировала в Грузию бывшего начальника Военной полиции Министерства обороны Мегиса Кардаву, занимавшего эту должность в годы президентства Михаила Саакашвили. Об этом в пятницу сообщил грузинский телеканал «Имеди».
Спецрейс из Киева, на борту которого находился Кардава, приземлился в Тбилисском международном аэропорту в пятницу. Власти Грузии разыскивали Кардаву с 2013 года. За это время в отношении него заочно вынесли несколько обвинительных приговоров.
Бывшего шефа Военной полиции Грузии признали виновным в унижающем и бесчеловечном обращении по так называемому тюремному бунту 2006 года, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. Еще один обвинительный приговор против Кардавы был вынесен за незаконное лишение свободы и организации насильственных действий сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. Еще к девяти годам лишения свободы его приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе в 2011 году.
Против Кардавы еще пять уголовных дел рассматриваются в суде. Это — дело о растрате госсредств, дело о пытках граждан Эльдара Кобалия, Кобы Маткава и Мераба Колбая, дело о пытках гражданина Малхаза Аркания, дело о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Эльберда Коберидзе и дело о заказном убийстве грузинского генерал-майора Романа Думбадзе в Москве.
Кардаву арестовали в Украине 1 ноября 2017 года по запросу Грузии.
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