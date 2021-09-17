Трамп высказал сомнения, что Байден управляет США

Экс-президент США Дональд Трамп не уверен, что страной управляет действующий лидер Джо Байден, и предполагает, что это за него могут делать сотрудники его аппарата или «люди Барака Обамы». Такое мнение политик озвучил в четверг в интервью изданию The Federalist.

«Это могут быть сотрудники аппарата Байдена. Это может быть Обама или его люди. Возможно, и то и другое вместе», — ответил Трамп на вопрос издания, кто, по его мнению, принимает главные решения в стране.

Экс-президент добавил, что кто-то «отключает микрофоны каждый раз, когда говорит Джо Байден». Он вспомнил недавний случай, когда Байдена, по его словам, «прервали посередине предложения».

В понедельник Белый дом внезапно прервал официальную трансляцию встречи Байдена с должностными лицами в штате Айдахо, на которой обсуждалась ликвидация последствий бушующих на западе США лесных пожаров. По оценке телеканала Fox News и некоторых других консервативных американских СМИ, такое решение уже не в первый раз было принято в связи с тем, что глава государства якобы начал отклоняться от заранее подготовленного для него текста. Так, в августе проводимая Белым домом прямая трансляции выступления президента была прервана после того, как он решил ответить на вопрос журналиста о выводе войск из Афганистана.

В связи со случившимся во вторник старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш заявил, что за Джо Байдена принимает решения «тайный кукловод». Тогда же государственный секретарь США Энтони Блинкен опроверг это утверждение, подчеркнув, что «решения, которые могут быть приняты только президентом, вырабатываются президентом».