Офис генпрокурора заявил о возможности начала процедуры экстрадиции Януковича

Украина имеет право начать процедуру экстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича на Украину после того, как в четверг суд оставил в силе решение об аресте экс-главы государства по делу об узурпации власти. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в своем канале в Telegram.

«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», — говорится в сообщении. При этом в ведомстве сообщили о своей победе в апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы на арест Януковича.

Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича.

Соответствующее определение суд вынес в четверг, отказав таким образом в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.