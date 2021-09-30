Кулебе назначили нового заместителя

Николай Точицкий назначен заместителем министра иностранных дел Украины.
«Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он — это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать», — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Фейсбук в четверг.
Министр добавил: «В МИД Николай возьмет на себя файлы Василия Боднара, который был замечательным заместителем, и будет не менее замечательным послом в Турции. Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю».
Как сообщалось, Кабмин уволил Василия Боднара с должности заместителя министра иностранных дел Украины 29 сентября.
Точицкий ранее занимал должность представителя Украины при Европейском Союзе.
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