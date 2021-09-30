«Слуга народа» хочет сделать спикером Стефанчука

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Дмитрия Разумкова с этой должности.

Такую информацию агентству «Интерфакс-Украина» в четверг подтвердили источники во фракции. «Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера», — сказал один из собеседников агентства.

По их данным, вероятность отставки Разумкова достаточно высока. В настоящее время во фракции ее оценивают более чем в 50%.

Вместе с тем, собеседники не исключают, что Разумкова могут отправить в отставку до конца текущего года.