Burger King изменит логотип и визуальный стиль впервые за 20 лет

Burger King проведёт ребрендинг: изменит логотип и визуальный стиль бренда по всему миру, сообщил vc.ru представитель компании. Сеть меняет дизайн впервые за 20 лет, отметил он.

Новый логотип похож на версию 1969-1999 годов, когда в нём ещё не было изогнутой синей линии. Однако теперь он стал более адаптивным для digital-формата.

Редизайн коснётся также упаковки, меню, униформы сотрудников, соцсетей, маркетинговой стратегии и вида ресторанов. В планируемой рекламной кампании появятся реальные сотрудники Burger King.

Кроме логотипа, на новой упаковке появятся иллюстрации ингредиентов.