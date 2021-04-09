Производитель искусственного мяса решил выйти на биржу с оценкой $10 млрд

Производитель заменителя мяса из растительного сырья Impossible Foods готовится к выходу на биржу. Компания может получить оценку в $10 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на неназванные источники. По итогам раунда финансирования в марте 2020 года компанию оценили в $4 млрд.

Согласно собеседникам Reuters, Impossible Foods изучает возможность публичного листинга в ближайшие 12 месяцев либо через IPO, либо путем слияния со SPAC. Они сообщили, что компания уже наняла финансового консультанта, который поможет ей вести переговоры со SPAC. Однако выход на биржу через SPAC в большей степени размоет долю существующих акционеров, чем традиционное IPO, пишет Reuters.

SPAC (special purpose acquisition company) — компания-пустышка, не имеющая ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана. Она создается специально для слияния с другой частной компанией, которая хочет попасть на биржу, минуя процедуру классического IPO.

Источники также предупредили, что компания будет действовать в зависимости от рыночных условий и перед выходом на биржу может провести еще один раунд финансирования.

Impossible Foods была основана в 2011 году. Она производит гамбургеры и сосиски из растительного мяса и продает их в магазинах. Кроме того, компания сотрудничает с сетями Burger King и с Walt Disney.

По данным компании, за последний год количество точек, где продается ее продукция, увеличилось до 20 тыс. Ранее купить гамбургеры Impossible Foods можно было только в 150 магазинах.

Согласно базе данных Crunchbase, в число инвесторов Impossible Foods входят венчурные компании Khosla Ventures и Horizons Ventures, а также такие знаменитости, как теннисистка Серена Уильямс, рэпер Jay-Z и сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Всего за проведенные раунды финансирования компания привлекла $1,4 млрд, указывают данные Crunchbase.

В 2020 году розничные продажи растительной продукции в США достигли $7 млрд, что на 27% больше, чем в предыдущем году, говорят данные Института хорошего питания и Ассоциации растительных продуктов питания (PBFA), на которые сослался Reuters. Акции конкурента Impossible Foods — Beyond Meat — взлетели на 439% по сравнению с ценой на IPO в мае 2019 года.