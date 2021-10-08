Германия внесла Украину в список стран «высокого риска» из-за ситуации с коронавирусом, в связи с чем для туристов из Украины, у которых нет сертификата об вакцинации, с 10 октября будет ограничен въезд. Об этом информирует пресс-служба МВД Германии.
Желающие посетить Германию будут обязаны заполнить спецанкету (на сайте einreiseanmeldung.de), распечатать и сохранить на телефон, чтобы предъявить перед посадкой на самолет. Также необходимо предъявить своему перевозчику отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. При этом от момента прививки до предполагаемой поездки должно пройти 14 дней.
Сертификат о вакцинации не нужен детям до 12 лет, если они едут с взрослым, который получил весь курс прививок от коронавируса.
В Германии одобрены четыре вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen).
Также для въезда в Германию потребуется туристическая страховка (стоимость 190 грн/неделя). Страховой полис можно заказать через интернет и получить на электронную почту. Затем его можно сохранить на мобильный телефон или распечатать и взять с собой в дорогу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016