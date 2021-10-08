Германия внесла Украину в список стран «высокого риска» из-за ситуации с коронавирусом, в связи с чем для туристов из Украины, у которых нет сертификата об вакцинации, с 10 октября будет ограничен въезд. Об этом информирует пресс-служба МВД Германии.

Желающие посетить Германию будут обязаны заполнить спецанкету (на сайте einreiseanmeldung.de), распечатать и сохранить на телефон, чтобы предъявить перед посадкой на самолет. Также необходимо предъявить своему перевозчику отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. При этом от момента прививки до предполагаемой поездки должно пройти 14 дней.

Сертификат о вакцинации не нужен детям до 12 лет, если они едут с взрослым, который получил весь курс прививок от коронавируса.

В Германии одобрены четыре вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen).

Также для въезда в Германию потребуется туристическая страховка (стоимость 190 грн/неделя). Страховой полис можно заказать через интернет и получить на электронную почту. Затем его можно сохранить на мобильный телефон или распечатать и взять с собой в дорогу.